Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochmittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 507,60 EUR zu.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 507,60 EUR. Bei 511,60 EUR erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 504,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 59.316 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 16.12.2024 markierte das Papier bei 526,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 374,10 EUR am 11.01.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,30 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre betrug im Jahr 2023 15,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,47 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 531,50 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 11,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,05 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 26.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 42,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

