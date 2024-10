Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 459,70 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 459,70 EUR ab. In der Spitze fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 457,00 EUR. Bei 463,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 25.001 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 30.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 498,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 364,60 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 20,69 Prozent sinken.

Für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,24 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 511,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2024. Das EPS lag bei 12,16 EUR. Im letzten Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 8,45 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 17,39 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,22 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 11.11.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 47,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Verluste in Frankfurt: DAX letztendlich in der Verlustzone

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in Rot

Zuversicht in Europa: Letztendlich Gewinne im Euro STOXX 50