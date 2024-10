Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 497,20 EUR.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 497,20 EUR. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 497,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 495,40 EUR. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 4.490 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 501,00 EUR erreichte der Titel am 10.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 0,76 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 364,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 26,67 Prozent sinken.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 16,24 EUR belaufen. Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 510,14 EUR.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS von 8,45 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,39 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Umsatz von 15,22 Mrd. EUR eingefahren.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 11.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 47,05 EUR im Jahr 2024 aus.

