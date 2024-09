Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagvormittag verlustreich

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 482,90 EUR.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 482,90 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 482,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 484,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.957 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 498,70 EUR erreichte der Titel am 03.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 361,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 33,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,20 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 501,83 EUR.

Am 08.08.2024 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 12,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,45 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,39 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 15,22 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 11.11.2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 46,99 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

