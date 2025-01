Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 485,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 485,60 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 486,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 486,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.602 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 526,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,32 Prozent. Bei einem Wert von 377,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.01.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,49 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 531,50 EUR an.

Am 23.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 11,05 EUR. Im letzten Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 11,05 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 20,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q4 2024 wird am 26.02.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 26.02.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 42,10 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

