Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag mit Kursplus

Um 04:22 Uhr ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 304,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 305,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 301,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 141.832 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Bei 310,20 EUR markierte der Titel am 13.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 1,90 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 205,15 EUR am 08.03.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 300,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2022 vor. Der Umsatz wurde auf 15.850,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.480,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 23.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 22.02.2024.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2022 auf 23,40 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

