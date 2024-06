Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Dienstagnachmittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 468,10 EUR nach oben.

Um 15:53 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 468,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 471,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 467,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 64.750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 471,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.06.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,66 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.07.2023 bei 324,70 EUR. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 30,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,12 EUR, nach 15,00 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 481,50 EUR.

Am 27.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 7,51 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch ein Gewinn pro Aktie von 3,79 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,17 Prozent auf 18,25 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 45,55 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

