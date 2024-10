Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verzeichnet am Freitagmittag Verluste

Blick auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 469,90 EUR ab.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 469,90 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 466,60 EUR. Mit einem Wert von 469,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 66.924 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 512,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.11.2023 Kursverluste bis auf 364,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,49 EUR, nach 15,00 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 515,38 EUR aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8,45 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,39 Mrd. EUR im Vergleich zu 15,22 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 11.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 44,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags leichter

Munich Re-Aktie schwächster DAX-Wert: Weniger Gewinn als erwartet

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX fällt schlussendlich