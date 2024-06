Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Blick

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 471,20 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 471,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 471,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 468,40 EUR. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 10.009 Aktien.

Bei 471,50 EUR erreichte der Titel am 26.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.07.2023 bei 324,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 31,09 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 15,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 16,12 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 481,50 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 27.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 7,51 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 3,79 EUR je Aktie eingenommen. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,25 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17,19 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 08.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 45,55 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

XETRA-Handel DAX beginnt die Dienstagssitzung im Minus

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt zum Handelsstart

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart schwächer