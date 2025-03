Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 581,00 EUR ab.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 581,00 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 580,60 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 583,80 EUR. Zuletzt wechselten 6.505 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 26.03.2025 markierte das Papier bei 590,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Bei einem Wert von 401,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.05.2024). Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 44,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 20,62 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 558,88 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 23.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,05 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 20,65 Mrd. EUR, gegenüber 20,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.05.2025 erfolgen. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 46,67 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

