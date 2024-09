Mutares Aktie News: Mutares am Donnerstagmittag im Keller

So bewegt sich Mutares

Die Aktie von Mutares gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mutares-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 23,5 Prozent auf 19,78 EUR abwärts.

Die Mutares-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 23,5 Prozent auf 19,78 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Mutares-Aktie bei 18,64 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 399.615 Mutares-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.05.2024 bei 43,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 120,93 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2024 auf bis zu 18,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Mutares-Aktie damit 6,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Mutares-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,25 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mutares-Aktie bei 37,00 EUR.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Mutares veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Mutares.

In der Mutares-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,06 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

