Mutares Aktie News: Mutares am Dienstagvormittag tiefrot

Die Aktie von Mutares gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mutares-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 13,1 Prozent auf 32,50 EUR abwärts.

Die Mutares-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 13,1 Prozent bei 32,50 EUR. Bei 32,30 EUR markierte die Mutares-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,50 EUR. Von der Mutares-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.441 Stück gehandelt.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 49,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mutares-Aktie derzeit noch 51,38 Prozent Luft nach oben. Am 27.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 42,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Mutares-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,00 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Mutares-Aktie wird bei 42,25 EUR angegeben.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Mutares möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mutares einen Gewinn von 6,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

