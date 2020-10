Dow Jones grenzt Anfangsgewinne ein - bleibt aber im Plus

Der Dow Jones begann den Tag 0,57 Prozent höher bei 27.940,63 Punkten. Aktuell gewinnt das Börsenbarometer 0,39 Prozent auf 27.889,75 Zähler.

Erst hieß es, neue Hoffnungen auf ein baldiges Konjunkturprogramm stützten, und so lag der Dow Jones Industrial im Frühhandel mit fast einem Prozent im Plus. Wie schon am Vortag verließ die Anleger aber knapp über der Marke von 28.000 Punkten der Mut, weiter zuzugreifen.

Marktstratege Stephen Innes vom Broker Axi verwies angesichts des freundlichen Starts auf offenbar andauernde Gespräche über einen demokratischen Konjunkturprogramm-Entwurf, nachdem eine Abstimmung darüber am Vortag verschoben wurde. Ein Dämpfer kam aber mit dem Stimmungsindex ISM für die US-Industrie. Experten wurden überrascht davon, dass sich dieser nach vier Anstiegen in Folge wieder abschwächte.

