Heute im Fokus

DAX leicht fester -- Asiens Börsen zurückhaltend -- Empörung über Trump -- ams will Ergebnis des OSRAM-Übernahmeversuchs bekannt geben -- Apple-Chef sieht neuen Smartphone-Wachstumszyklus

Allianz Real Estate kauft Blackstone Immobilien in Japan ab. EVOTEC erreicht Meilenstein in Partnerschaft mit Aeovian. HP will bis zu 9.000 Stellen streichen. US-Notenbanker offen für weitere Zinssenkungen. Apple will keine eigene digitale Währung herausbringen. USA und Verbündete gegen Ausbau von Verschlüsselung bei Facebook.