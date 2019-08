Pernod Ricard profitiert weiter von Boom in China und Indien

Nachdem der Gewinn im Geschäftsjahr 2018/19 so kräftig wie seit sieben Jahren nicht mehr geklettert ist, rechnet der Konzern mit einer ähnlich starken Fortsetzung. Im laufenden Jahr werde beim operativen Ergebnis ein um Sondereffekte bereinigtes Plus zwischen fünf und sieben Prozent erwartet, teilte der Hersteller von Marken wie Absolut Vodka, Havana Club Rum und Jameson Whiskey am Donnerstag in Paris mit.

2018/19 legte der operative Gewinn bereinigt um Wechselkursveränderungen um knapp neun Prozent auf 2,6 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich ging der Gewinn zwar um acht Prozent auf 1,5 Milliarden Euro zurück - das ging allerdings vor allem auf Sondereffekte zurück. Der Umsatz stieg im vergangenen Geschäftsjahr um fünf Prozent auf 9,2 Milliarden Euro. Wachstumstreiber war dabei Asien, wo der Erlös zweistellig zulegte, während er in Europa stagnierte und in den USA nur wenig zulegte. Das Unternehmen erhöhte zudem die Dividende deutlich und kündigte den Rückkauf eigener Aktien für eine Milliarde Euro an.

Das könnte dem Pernod Ricard-Papier weiteren Auftrieb geben. An der Börse gehörte die Aktie zuletzt ohnehin zu den Höhenfliegern. Das Papier hatte erst in der vergangenen Woche mit 168,10 Euro den höchsten Stand seiner Geschichte erreicht. Seit August 2018 legte der Börsenwert des Unternehmens um rund ein Fünftel auf 44 Milliarden Euro zu - kein anderer französischer Standardwert stieg in diesem Zeitraum so stark.

/zb/tav/jha/

PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com