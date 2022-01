SUSE-Aktie klettert: SUSE übertrifft Erwartungen

Im bereits laufenden neuen Geschäftsjahr 2021/22 will das SUSE -Management den bereinigten Umsatz im mittleren bis hohen Zehnerprozentbereich steigern, wie das SDAX -Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Derzeit zieht das SUSE-Papier via XETRA um 6,83 Prozent auf 34,40 Euro an.

In dem bereits Ende Oktober abgeschlossenen Geschäftsjahr kletterte der bereinigte Erlös auch dank der Übernahme des kalifornischen Softwarespezialisten Rancher im Jahresvergleich um 15 Prozent auf knapp 576 Millionen US-Dollar. Rückenwind lieferte auch ein weiterhin stark wachsendes Cloud-Geschäft. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) zog um 22 Prozent auf rund 212 Millionen Dollar an. Dabei lag die operative Gewinnmarge mit 37 Prozent - ebenso wie der Umsatz - über dem Zielwert des Konzerns. Im neuen Geschäftsjahr strebt der Linux-Softwarespezialist bei der Marge einen Prozentwert im mittleren Dreißigerbereich an.

LUXEMBURG (dpa-AFX)

