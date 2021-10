SUSE-Aktie auf Rekordhoch - Deutsche Bank bleibt optimistisch

SUSE -Anleger der ersten Stunde können sich seit dem Börsengang Mitte Mai nun über fast 30 Prozent Kursplus freuen.

Der Deutsche-Bank-Analyst Johannes Schaller stockte in einer am Freitag veröffentlichten Studie nach einer Roadshow sein Kursziel für den Linux-Spezialisten auf 45 Euro auf. Die Runde mit Unternehmenschef, Finanzvorstand und Investoren habe seine positive Einschätzung bestärkt, erklärte Schaller. Er sieht für das kommende Jahr einige Kursimpulse: Marktanteilsgewinne von RedHat/IBM, Preisanpassungen, den Erfolg von SAP in der Cloud sowie die Expansion nach Asien und starke Fortschritte in den USA.

