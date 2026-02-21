NACHBÖRSE/XDAX -0,0% auf 25.253 Punkte
20.02.26 22:23 Uhr
Werbung
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien sind am Freitag keine Auffälligkeiten bei Einzelwerten zu beobachten gewesen. In der Breite tat sich kaum etwas, gemessen am XDAX, der gegenüber dem Xetra-Schlusskurs kaum verändert war.
Werbung
Werbung
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
25.253 25.261 -0,0%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
February 20, 2026 16:24 ET (21:24 GMT)