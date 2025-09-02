NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.024 Punkte
01.09.25 19:02 Uhr
DOW JONES--Sehr ruhig ist der nachbörsliche Handel am Montag verlaufen. Die Nachrichtenlage war dünn. Und da die US-Börsen wegen eines Feiertags geschlossen waren, fehlten die Impulse von der Wall Street. Auffällige Kursbewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet.
XDAX* DAX Veränderung
19.00 Uhr 17.30 Uhr
24.024 24.037 -0,1%
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
September 01, 2025 13:03 ET (17:03 GMT)