NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.024 Punkte

01.09.25 19:02 Uhr

DOW JONES--Sehr ruhig ist der nachbörsliche Handel am Montag verlaufen. Die Nachrichtenlage war dünn. Und da die US-Börsen wegen eines Feiertags geschlossen waren, fehlten die Impulse von der Wall Street. Auffällige Kursbewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet.

===

XDAX* DAX Veränderung

19.00 Uhr 17.30 Uhr

24.024 24.037 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2025 13:03 ET (17:03 GMT)