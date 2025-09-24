DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,25 -2,9%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin94.555 -1,0%Euro1,1815 +0,1%Öl67,85 +1,9%Gold3.765 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Porsche vz. PAG911 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: Dow schließt leichter -- DAX beendet Handel fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark, D-Wave, DroneShield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Trend-ETFs: Warum sie für Langfrist-Anleger riskant sind Trend-ETFs: Warum sie für Langfrist-Anleger riskant sind
Micron Technology-Aktie freundlich: Kräftiger Gewinnsprung aufs Parkett gelegt Micron Technology-Aktie freundlich: Kräftiger Gewinnsprung aufs Parkett gelegt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 23.533 Punkte

23.09.25 22:22 Uhr

DOW JONES--Mangels neuer Unternehmensnachrichten haben sich am Dienstag im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien keine Sonderbewegungen gezeigt. In der Breite ging es - gemessen am XDAX - um 0,3 Prozent nach unten, nachdem es im Späthandel an der Wall Street zu einem leichten Rücksetzer gekommen war.

Wer­bung

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.533 23.611 -0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2025 16:22 ET (20:22 GMT)