NACHBÖRSE/XDAX -0,8% auf 24.072 Pkt - Conti nach vorläufigen Zahlen fest
16.10.25 22:25 Uhr
DOW JONES--Kursverluste der US-Börsen haben die Aktien im nachbörslichen Handel am Donnerstag nach unten gezogen.
Nach der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen zum dritten Quartal stieg die Conti-Aktie nachbörslich um fast 3 Prozent. EBIT-Marge und Cashflow hatten auf bereinigter Basis die Erwartungen deutlich übertroffen.
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.272 24.072 -0,8%
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
