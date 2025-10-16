DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.293 -0,2%Top 10 Crypto14,88 -2,2%Nas22.563 -0,5%Bitcoin92.253 -3,0%Euro1,1688 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- US-Börsen tiefer -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
NACHBÖRSE/XDAX -0,8% auf 24.072 Pkt - Conti nach vorläufigen Zahlen fest

16.10.25 22:25 Uhr

DOW JONES--Kursverluste der US-Börsen haben die Aktien im nachbörslichen Handel am Donnerstag nach unten gezogen.

Nach der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen zum dritten Quartal stieg die Conti-Aktie nachbörslich um fast 3 Prozent. EBIT-Marge und Cashflow hatten auf bereinigter Basis die Erwartungen deutlich übertroffen.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.272 24.072 -0,8%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2025 16:26 ET (20:26 GMT)