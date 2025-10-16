NACHBÖRSE/XDAX -0,8% auf 24.072 Pkt - Conti nach vorläufigen Zahlen fest

DOW JONES--Kursverluste der US-Börsen haben die Aktien im nachbörslichen Handel am Donnerstag nach unten gezogen.

Nach der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen zum dritten Quartal stieg die Conti-Aktie nachbörslich um fast 3 Prozent. EBIT-Marge und Cashflow hatten auf bereinigter Basis die Erwartungen deutlich übertroffen.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.272 24.072 -0,8%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

