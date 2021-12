Banken fragen 0,161 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

Wie die EZB mitteilte, wurden 0,386 Milliarden Euro nach 0,225 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von sechs (Vorwoche: fünf) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,161 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 29. Dezember valutiert und ist am 5. Januar fällig.

FRANKFURT (Dow Jones)

