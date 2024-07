Nachrichtenflut

Trump Media, das Unternehmen hinter dem Sozialen Netzwerk Truth Social, dessen Mehrheitseigentümer der frühere US-Präsident Donald Trump ist, hat Neuigkeiten für seine Anleger parat. Diese werden unterschiedlich aufgenommen.

• TMTG mit nachrichtenreicher Woche

• Indexaufnahme und TV-Duell positiv aufgenommen

• Kritik an möglicher Verwässerung des Aktienkurses



Trump Media, der Macher von Truth Social, dessen Mehrheitseigentümer der frühere US-Präsident Donald Trump ist, hatte in dieser Woche eine Reihe von kursbewegenden Neuigkeiten zu verkünden, die aber am Markt nicht allesamt für Begeisterung sorgten.

Aufnahme in Russell 1000-Index

Nachdem die TMTG-Aktie mit einem Kurssprung in die neue Woche gestartet war, weil am Wochenende zuvor das TV-Duell zwischen dem amtierenden Präsidenten Joe Biden und seinem voraussichtlichen Herausforderer Donald Trump ausgestrahlt worden war, legte Trump Media direkt mit einer weiteren positiven Nachricht nach: Das Unternehmen verkündete am Montag die Aufnahme in die US-Indizes Russell 1000 und Russell 3000. Eine Indexaufnahme ist in der Regel als positiv zu werten, da Fondsmanager, die den jeweiligen Index abdecken, nun ihre Portfolios aktualisieren und TMTG-Anteile ins Depot aufnehmen müssen.

Geld durch Optionsscheine eingesammelt

Nur einen Tag später verkündete das Unternehmen im Rahmen einer Pressemitteilung, dass Trump Media aus der Barausübung von Optionsscheinen, die zwischen dem 20. Juni und dem 1. Juli erfolgt ist, 105 Millionen US-Dollar zugeflossen sind. Darüber hinaus seien 41 Millionen US-Dollar an verfügungsbeschränkten Barmitteln seit Kurzem nicht mehr verfügungsbeschränkt, so TMTG weiter. Infolgedessen steige auch das Barvermögen des Unternehmens: 350 Millionen US-Dollar an Barmitteln kann Trump Media nun ausweisen und betont zudem, dass in der Bilanz keine Schulden ausgewiesen werden.

Dass die TMTG-Aktie nach Bekanntgabe dieser Nachricht am Dienstag dennoch um rund vier Prozent absackte, dürfte nicht allein durch Gewinnmitnahmen nach dem Kurssprung am Montag zu begründen sein. Die Ausgabe von Millionen Aktien bei Ausübung von Optionsscheinen spülte zwar Geld in die Konzernkassen, verwässert aber gleichzeitig den Aktienkurs für bestehende Anteilseigner.

Weitere Kursverluste der TMTG-Aktie am Mittwoch

Auch am Mittwoch konnte die TMTG-Aktie aus Anlegersicht nicht überzeugen und verabschiedete sich rund zwei Prozent schwächer aus dem NASDAQ-Handel. Abermals hatte Trump Media kursrelevante Nachrichten zu verkünden, dieses Mal einen Beteiligungsvertrag.

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, hat Trump Media eine Vereinbarung zum Erwerb von Vermögenswerten unterzeichnet. Konkret wurde ein Aktiendeal mit WorldConnect Technologies, WorldConnect IPTV Solutions und JedTec geschlossen, in dessen Rahmen wichtige Vermögenswerte, einschließlich der Quellcodes für das geplante kommende Content Delivery Network (CDN), erworben werden sollen.

"Wir sind bestrebt, Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen, indem wir unserer erklärten Wachstumsstrategie folgen, strategische Chancen zu verfolgen, die Nutzerbasis von Truth Social zu erweitern und das Produktangebot und die Dienstleistungen zu erweitern", wird Devin Nunes, CEO von TMTG, im Rahmen der Mitteilung zitiert. "Wir treiben unsere Pläne zur Einführung eines hochwertigen Streaming-Dienstes zügig voran, von dem wir glauben, dass er von Big Tech nicht gecancelt werden kann. Wir glauben, dass diese Vereinbarung es uns ermöglichen wird, einen überlegenen Tech-Stack aufzubauen, um einen hochmodernen Streaming-Dienst zu unterstützen. Es ist ein wichtiger Schritt zur Erfüllung unserer Mission, die freie Meinungsäußerung zu stärken und den Würgegriff von Big Tech in der digitalen Kommunikation zu beenden."

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Trump Media 5,1 Millionen Aktien als Gegenleistung an WorldConnect IPTV Solutions und JedTec auf den Tisch legen. Sobald die Transaktion abgeschlossen ist, unterliegen diese Aktien Verkaufsbeschränkungen, wonach in den ersten sechs Monaten nach Abschluss der Transaktion nicht mehr als drei Prozent des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens (ADTV) von Trump Media in einem aufeinanderfolgenden zweiwöchigen Zeitraum verkauft werden dürfen.

Eigenkapitalfinanzierungsvereinbarung belastet

Kursbelastend wirkte sich eine weitere Nachricht aus, die im Rahmen der selben Pressemitteilung verbreitet wurde: TMTG hat eine langfristige Eigenkapitalfinanzierungsvereinbarung abgeschlossen, um die Expansion von TMTG in den nächsten drei Jahren zu finanzieren.

Ein Standby-Equity-Vertrag ( SEPA -Vertrag) mit Yorkville, einer auf den Cayman Islands ansässigen Kommanditgesellschaft, sichert dem Unternehmen die Option, nach eigenem Ermessen über einen Zeitraum von drei Jahren Stammaktien im Wert von bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar an Yorkville auszugeben. TMTG wolle den Vertrag zur Beschaffung und Bereitstellung von Kapital nutzen und dabei so wenig oder so viel des SEPA-Betrags verwenden, wie es die Umstände rechtfertigen.

TMGT-Aktie auf Schlingerkurs

Am Donnerstag bleibt es ruhig um die TMTG-Aktie, heute findet feiertagsbedingt an den US-Börsen kein Handel statt. In den vergangenen Monaten hatten Anleger von TMTG massive Schwankungen zu verkraften, auch wenn der Anteilsschein seit Jahresstart ein Plus von 77,71 Prozent einfahren konnte.



