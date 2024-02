Analyst: Big Tech-Aktien zeigen erste Anzeichen von Erschöpfung - Diese Titel haben nun Potenzial

NASDAQ Next Gen 100-Index

Während die großen Tech-Titel nach ihrer starken Performance der letzten Monate bereits erste Anzeichen von Erschöpfung zeigen, sieht ein Analyst Potenzial bei Aktien des NASDAQ Next Gen 100-Index.

• Jonathan Krinsky: Big Tech-Titel zeigen einige Anzeichen von Erschöpfung

• NASDAQ Next Gen 100-Index ist noch nicht erschöpft

• Vier Titel mit Potenzial

Big-Tech-Aktien sind erschöpft

Der S&P 500 ist in den vergangenen zwölf der letzten 13 Wochen gestiegen. Zu so einem beeindruckenden Ereignis kam es zuletzt im Jahr 1985, wie MarketWatch betont. Seit dem Beginn des Jahres 2024 haben starke Gewinne einiger Mega-Cap-Technologieaktien dazu beigetragen, den S&P 500 und den NASDAQ 100 auf ein neues Rekordniveau zu bringen. Jedoch scheint der NASDAQ 100, der den Großteil der als "Magnificent Seven" bekannten Gruppe von Megacap-Technologieaktien umfasst, bereits ausgelaugt zu sein. Das deutet auch ein bekannter Wall Street-Analyst an. Jonathan Krinsky, der Chief Market Technician bei BTIG, äußerte sich in einer Kundenmitteilung am Wochenende gegenüber MarketWatch: "Die Aufwärtsdynamik ist zweifellos stark, aber es zeigen sich nun einige Anzeichen von Erschöpfung."

Obwohl eine Phase der Konsolidierung bei den wichtigsten Indizes möglicherweise überfällig ist, insbesondere da 38 Prozent der S&P 500-Unternehmen in dieser Woche Gewinnberichte veröffentlichen oder bereits veröffentlicht haben, betonte Krinsky, dass er an einer anderen Stelle Chancen sieht. Insbesondere verwies er auf den NASDAQ Next Gen 100-Index, der die nächsten 100 größten Unternehmen umfasst, die an der NASDAQ gehandelt werden und den 100 Unternehmen folgen, die den NASDAQ 100 bilden. Laut Krinsky deute alles darauf hin, dass dieser Index vor einem Ausbruch steht, nachdem er in den letzten zwei Jahren eine solide Grundlage geschaffen hat.

Steht der NASDAQ Next Gen 100-Index vor dem Ausbruch?

"Angesichts des Ansturms auf die Titel, den viele von ihnen erlebt haben, liegt die Messlatte ziemlich hoch", erklärt Krinsky in einer Mitteilung an seine Kunden, die MarketWatch am Wochenende zur Verfügung gestellt wurde. "Wenn wir über die Top 100 NDX-Namen hinausblicken, ist der NASDAQ Next Gen 100 Index jedoch noch nicht erschöpft. Er hat in den letzten zwei Jahren fünfmal die 1.100er-Marke getestet und dabei eine große Basis gebildet. Ein weiterer Test wird unserer Meinung nach wahrscheinlich zu einem Ausbruch führen."

Außerdem nannte Krinsky vier Unternehmen aus der Next-Gen-NASDAQ-Liste, die aufgrund der jüngsten Handelsaktivitäten besonders vielversprechend aussehen würden.

Diese vier Unternehmen haben das größte Potenzial

Zu den Titeln, die laut Krinsky das größte Potenzial aufweisen, gehören das Sportwettenunternehmen DraftKings Inc., das Cloud-Sicherheitsunternehmen F5 Inc., das Medizintechnikunternehmen Hologic Inc. sowie das Pharmaunternehmen Repligen Corp.

DraftKings-Aktie

Bei DraftKings handelt es sich um einen US-amerikanischen Anbieter für Sportwetten und Fantasy Sport. Dabei ermöglicht das Unternehmen seinen Kunden Wetten auf verschiedene Sportarten wie zum Beispiel American Football, Tennis, Basketball und Fußball. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 von Jason Robins, Matt Kalish und Paul Liberman gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston. Zudem ist DraftKings der einzige in den USA ansässige vollständig integrierte Sportwettenanbieter.

Im 3. Quartal 2023 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 790 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 57 Prozent im Vergleich zu 502 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2022. Dieser war vor allem auf Akquise neuer Kunden, die Ausweitung des Sportwetten-Produktangebots des Unternehmens auf neue Jurisdiktionen, Produktinnovationen, die zu einem höheren Parlay-Mix und damit einem höheren Hold-Prozentsatz zurückzuführen, wie DraftKings in der entsprechenden Mitteilung zu den Ergebnissen des 3. Quartals 2023 erklärt. Außerdem gab der Sportwettenanbieter für das Geschäftsjahr 2024 eine Umsatzprognose von 4,5 bis 4,8 Milliarden US-Dollar und eine Prognose für das bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2024 von 350 bis 450 Millionen US-Dollar vor.

Via TipRanks ergibt sich aus dem Konsens von 29 Bewertungen durch Wall Street-Analysten der vergangenen drei Monate eine starke Kaufempfehlung (26x buy, 2x hold, 1x sell) für die Aktie des Unternehmens. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 42,38 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 4,25 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 40,65 US-Dollar entspricht (Stand: 02.02.2024).

F5-Aktie

Bei F5 handelt es sich um ein Multi-Cloud-Anwendungsservice- und Sicherheitsunternehmen. F5 arbeitet mit den größten und fortschrittlichsten Unternehmen der Welt zusammen, um jede App und jede API überall zu sichern und zu optimieren - auf dem Firmengelände, in der Cloud oder am Netzwerkrand, wie das Unternehmen selbst erklärt. Damit ermögliche F5 ihren Kunden außergewöhnliche, sichere digitale Erlebnisse zu bieten und Bedrohungen stets einen Schritt voraus zu sein.

Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2024 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzrückgang von einem Prozent auf 693 Millionen US-Dollar, verglichen mit 700 Millionen US-Dollar im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023. "Unser Team hat im ersten Quartal solide Ergebnisse erzielt, einschließlich eines Umsatzes nahe dem oberen Ende und eines Gewinns pro Aktie über dem oberen Ende unserer Prognosen", erklärt François Locoh-Donou, Präsident und CEO von F5 in der entsprechenden Mitteilung. "Als Ergebnis unserer anhaltenden operativen Disziplin konnten wir die GAAP-Betriebsmarge um mehr als 1.000 Basispunkte und die Non-GAAP-Betriebsmarge um mehr als 900 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr verbessern. Wir haben auch ein starkes Gewinnwachstum erzielt, mit einem Wachstum des GAAP-Gewinns pro Aktie um 93 % und des Non-GAAP-Gewinns pro Aktie um 39 % im Vergleich zum Vorjahr."

Aus 10 Bewertungen durch Wall Street-Analysten ergibt sich laut TipRanks eine Halteempfehlung für die Aktie des Unternehmens (2x buy, 7x hold, 1x sell). Das durchschnittliche Kursziel für F5 liegt bei 194,70 US-Dollar, womit sich im Vergleich zum letzten Kurs von 185,86 US-Dollar ein Aufwärtspotenzial von 4,75 Prozent ergibt (Stand: 02.02.2024).

Hologic-Aktie

Hologic ist ein innovatives Medizintechnikunternehmen, das sich hauptsächlich auf die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Frauen durch Früherkennung und Behandlung konzentriert.

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzrückgang von 0,8 Prozent, wobei der Gesamtumsatz bei 945,3 Millionen US-Dollar lag. Dieser Rückgang ist jedoch hauptsächlich auf die erwartete Reduzierung der COVID-19-Testumsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückzuführen. Wenn man die Umsätze aus COVID-19-Tests außer Acht lässt, zeigt sich ein positiver Trend, da der gesamte organische Umsatz um 17,5 Prozent gestiegen ist, wie Hologic im entsprechenden Quartalsbericht erklärt. "Hologic lieferte bemerkenswerte Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 und untermauerte unsere Erfolgsbilanz mit einem weiteren soliden Wachstumsquartal im vierten Quartal", sagte Steve MacMillan, Chairman, President und Chief Executive Officer des Unternehmens. "Für das Geschäftsjahr 2024 freuen wir uns, auch im Vergleich zu starken Wettbewerbern im Jahr 2023 weiterhin unsere herausragende Leistung unter Beweis zu stellen."

Laut TipRanks erhielt Hologic in den vergangenen drei Monaten zwölf Bewertungen durch Wall Street-Analysten, aus denen sich eine moderate Kaufempfehlung ergibt (5x buy, 7x hold). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 80,10 US-Dollar, was einer Veränderung von 7,64 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 74,41 US-Dollar entspricht (Stand: 02.02.2024).

Repligen-Aktie

Bei Repligen handelt es sich um ein globales Life-Science-Unternehmen, das hochinnovative Bioverarbeitungstechnologien und -systeme entwickelt und vermarktet, die eine Effizienzsteigerung im Prozess der Herstellung biologischer Arzneimittel ermöglichen.

Auch Repligen verzeichnete im dritten Quartal 2023 einen rückläufigen Umsatz. So beläuft sich der Gesamtumsatz des dritten Quartals auf 141,2 Millionen US-Dollar, während es im Vorjahreszeitraum noch 200,7 Millionen US-Dollar waren. "Während die umfassenderen Herausforderungen, die unsere Branche in den letzten zwölf Monaten beherrscht haben, im dritten Quartal anhielten, sahen wir positive Anzeichen einer Erholung", erklärt Tony J. Hunt, Chief Executive Officer von Repligen. "Unser Auftragsbestand verbesserte sich bis zur Quartalsmitte und belief sich bis zum Quartalsende auf ein Gesamt-Book-to-Bill-Verhältnis von 1,07. Insbesondere die Bestellungen unseres Pharma-Kundenstamms erholten sich, wobei viele der in unserem Anruf für das zweite Quartal hervorgehobenen Projekte in Bestellungen umgewandelt wurden. Darüber hinaus verzeichneten wir weiterhin eine Dynamik im Gentherapiebereich und lieferten ein weiteres Wachstumsquartal für unser Analytics-Geschäft. Insgesamt betrachten wir das dritte Quartal als eine wichtige Übergangsphase für das Unternehmen und sind angesichts des guten Auftragsabschlusses im dritten Quartal vorsichtig optimistisch für die Zukunft."

Daten von TipRanks nach erhielt die Repligen-Aktie in den vergangenen drei Monaten zehn Bewertungen von Wall Street-Analysten, woraus sich eine starke Kaufempfehlung ergibt (8x buy, 2x hold). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 188,44 US-Dollar, was einer Veränderung von -2,2 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 192,71 US-Dollar entspricht (Stand: 02.02.2024).

