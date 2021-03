NEL ASA-Aktie aktuell: NEL ASA tendiert schwächer

Das Papier von NEL ASA befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,6 Prozent auf 2,48 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die NEL ASA-Aktie bis auf 2,46 EUR. Bei 2,58 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 574.477 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.01.2021 erreicht. Am 16.03.2020 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,63 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Analysten gehen davon aus, dass NEL ASA 2022 einen Verlust in Höhe von -0,196 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Nel ASA ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute.

