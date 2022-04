NEL ASA Aktie News: NEL ASA steigt am Mittag stark

Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 6,5 Prozent auf 1,73 EUR. Bei 1,74 EUR erreichte die NEL ASA-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 1,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 399.865 NEL ASA-Aktien.

Bei 2,68 EUR markierte der Titel am 07.04.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 54,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.01.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,05 EUR ab. Mit Abgaben von 39,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,63 NOK für die NEL ASA-Aktie.

Am 05.05.2022 legte NEL ASA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. NEL ASA hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,18 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,90 NOK je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 229,00 Millionen NOK – das entspricht einem Minus von 7,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 248,00 Millionen NOK in den Büchern gestanden hatten.

Am 05.05.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2022-Bilanz von NEL ASA rechnen Experten am 15.02.2023.

Analysten gehen davon aus, dass NEL ASA 2023 einen Verlust in Höhe von -0,247 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Anusorn/stock.adobe.com