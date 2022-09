NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger schicken NEL ASA am Mittwochmittag ins Minus

Um 12:22 Uhr rutschte die NEL ASA-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 3,5 Prozent auf 1,38 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte NEL ASA-Aktie bei 1,35 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,41 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 174.485 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2021 bei 2,07 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,24 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,05 EUR. Dieser Wert wurde am 28.01.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,34 NOK für die NEL ASA-Aktie aus.

Am 21.10.2021 lud NEL ASA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2021 endete.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte NEL ASA am 20.10.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von NEL ASA.

