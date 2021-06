NEL ASA-Aktie aktuell: NEL ASA gesucht

Zuletzt konnte die Aktie von NEL ASA zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 4,3 Prozent auf 1,72 EUR. In der Spitze legte die NEL ASA-Aktie bis auf 1,73 EUR zu. Bei 1,66 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 221.232 NEL ASA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.01.2021 bei 3,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.09.2020 bei 1,34 EUR.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,253 NOK je NEL ASA-Aktie stehen.

Nel ASA ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute.

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

Grüner Wasserstoff: NEL startet Kooperation mit First Solar

Nach durchwachsenen Quartalszahlen: So stellt sich NEL ASA mit Partnerschaften für die Zukunft auf

Hot Stocks heute: Coinbase-Aktie & Wasserstoffaktien NEL ASA und ITM Power

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Anusorn/stock.adobe.com