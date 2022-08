NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag mit Kursabschlägen

Die NEL ASA-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:22 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 1,61 EUR. Die NEL ASA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,61 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,64 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.539 NEL ASA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 2,07 EUR markierte der Titel am 12.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 21,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.01.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der NEL ASA-Aktie wird bei 19,68 NOK angegeben.

NEL ASA ließ sich am 21.10.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte NEL ASA am 11.08.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 24.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von NEL ASA.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL ASA-Aktie: Mit Rekordauftrag

NEL-Aktie: NEL ASA unter neuer Führung - doch wer ist eigentlich Håkon Volldal?

NEL, Linde & Co: Studie mit positiver Prognose für den Wasserstoffmarkt

Ausgewählte Hebelprodukte auf NEL ASA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NEL ASA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NEL ASA

Bildquellen: Anusorn/stock.adobe.com