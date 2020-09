NEL ASA-Aktie aktuell: NEL ASA tiefer

Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 4,6 Prozent auf 1,85 EUR ab. Im Tief verlor die NEL ASA-Aktie bis auf 1,83 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,97 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 882.233 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 02.09.2020 markierte das Papier bei 2,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Kursverluste drückten das Papier am 16.03.2020 auf bis zu 0,63 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NEL ASA 2021 einen Verlust in Höhe von -0,113 NOK ausweisen wird.

Die NEL ASA Aktie wird unter der ISIN NO0010081235 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Oslo, Nasdaq OTC, Chi-X, FN STO Eq, BATS Europe1, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in dem Index E-Mobilität Wasserstoff Index gelistet. NEL ASA ist ein Unternehmen aus Norwegen.

