NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA zeigt sich am Vormittag fester

Die NEL ASA-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:22 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 1,37 EUR. Die NEL ASA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,40 EUR. Bei 1,37 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Der Tagesumsatz der NEL ASA-Aktie belief sich zuletzt auf 122.110 Aktien.

Bei 2,00 EUR erreichte der Titel am 16.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 31,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 0,94 EUR. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 45,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,86 NOK.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NEL ASA am 21.10.2021 vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NEL ASA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 229,30 NOK. Im Vorjahresviertel waren 229,30 NOK in den Büchern gestanden.

Die NEL ASA-Bilanz für Q4 2022 wird am 15.02.2023 erwartet.

