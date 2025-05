NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA präsentiert sich am Vormittag stärker

NEL ASA im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von NEL ASA. Zuletzt wies die NEL ASA-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 0,222 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 2,4 Prozent auf 0,222 EUR. Den Tageshöchststand markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,222 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,220 EUR. Zuletzt wechselten 816.186 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.05.2024 bei 0,803 EUR. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 72,327 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,166 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,248 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie.

Nachdem NEL ASA seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,21 NOK an.

Am 30.04.2025 legte NEL ASA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 155,34 Mio. NOK – eine Minderung von 59,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 387,20 Mio. NOK eingefahren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von NEL ASA wird am 16.07.2025 gerechnet. Am 22.07.2026 wird NEL ASA schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass NEL ASA im Jahr 2025 -0,297 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

