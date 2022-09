NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Mittag schwächer

Die Aktie verlor um 12:04 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 4,3 Prozent auf 1,13 EUR. In der Spitze fiel die NEL ASA-Aktie bis auf 1,12 EUR. Mit einem Wert von 1,17 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 179.734 NEL ASA-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2021 auf bis zu 2,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 45,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.01.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,05 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NEL ASA-Aktie 7,42 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,87 NOK.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 21.10.2021.

Die NEL ASA-Bilanz für Q3 2022 wird am 20.10.2022 erwartet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können NEL ASA-Anleger Experten zufolge am 01.11.2023 werfen.

