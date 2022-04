Neue Bestellung: NEL Hydrogen liefert jetzt Wasserstoffmodule an Startup aus Frankreich

• NEL Hydrogen produziert H2StationTM-Module für Wasserstoff-Tankstationen von HysetCo• Mithilfe dieser Module will HysetCo die größte mit Wasserstoff betriebene Taxi-Flotte weltweit aufbauen• Anzahl der bestellten Module und Geldwert der Bestellung nicht bekannt

NEL Hydrogen Fueling hat einen Vertrag zur Lieferung mehrerer H2StationTM-Module an das französische Joint Venture HysetCo unterzeichnet. Dies gab NEL Hydrogen, Tochtergesellschaft des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten NEL ASA am 21. März per Pressemitteilung bekannt.

Damit nimmt NEL Hydrogen aktiv an der Entwicklung der weltgrößten mit Wasserstoff betriebenen Taxi-Flotte teil: HysetCo besitzt in der Region Île-de-France (Paris) mehrere Hundert Taxis mit Verbrennungsmotor, die bis 2024 alle auf Wasserstoff umgestellt werden sollen. Das französische Unternehmen ist ein 2015 von den Firmen Air Liquide, Idex, Toyota und STEP (Société du Taxi Électrique Parisien) gegründetes Joint Venture. 2021 hat sich auch Total mit 20 Prozent bei HysetCo eingekauft.

Ende Dezember 2021 hatte HysetCo-Präsident Loïc Voisin in einem Interview mit dem Fernsehsender BFM Business erklärt, dass zu den bereits existierenden drei Wasserstoff-Tankstationen sechs weitere Stationen aufgebaut werden sollen. Darauf folgt nun die Bestellung bei NEL Hydrogen, wobei keines der beiden Unternehmen öffentlich bekannt gegeben hat, wie viele der H2StationTM-Module tatsächlich bestellt wurden. Auch der Gesamtwert der Bestellung wurde nicht veröffentlicht.

Auf Twitter zitiert NEL Hydrogen Martin Pfandl, Sales and Business Development Director EMEA, zum HysetCo-Auftrag: "Wir kündigen hocherfreut an, dass HysetCo uns als Lieferant für Zubehör von Wasserstoff-Tankstationen gewählt hat!"

