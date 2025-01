NEL-Spin-off

Der norwegische Wasserstoffspezialist NEL ASA hat einen 4,85-Prozent-Anteil an seinem Spin-off Cavendish Hydrogen übernommen. Zeitgleich sorgt ein radikaler Führungswechsel bei Cavendish für Aufsehen.

• NEL erwirbt Cavendish-Aktienpaket

• Vorstandsvorsitzender verkauft alle Cavendish-Aktien

• Cavendish Hydrogen tauscht kompletten Vorstand aus



Der Wasserstoffspezialist NEL ASA und seine im Juni 2024 abgespaltene Betankungstochter Cavendish Hydrogen sorgten am Donnerstag kurz vor Handelsschluss für einige Paukenschläge.

Wie NEL per Pressemittelung bekanntgab, habe man einen Anteil von 4,85 Prozent an Cavendish Hydrogen erworben. Zu den finanziellen Details und der genauen Aktienanzahl wurden keine Angaben gemacht. Es hieß lediglich, dass es das Ziel dieser Investition sei, Cavendish Hydrogen strategisch auf seinem Weg zu einem langfristigen Erfolg zu unterstützen.

Radikaler Führungswechsel: Neuer Vorstand bei Cavendish Hydrogen

Wenige Minuten vor NEL hatte Cavendish Hydrogen am Donnerstag ebenfalls mehrere Pressemitteilungen veröffentlicht und dabei einen radikalen Führungswechsel bekanntgegeben, auf den NEL in seiner Mitteilung ebenfalls verweist und der ein Grund für den plötzlichen Zukauf der Cavendish-Aktien durch die Konzern-Mutter sein könnte.

So habe der bisherige Cavendish-Vorstandsvorsitzende Lavrans Grjotheim am Donnerstag über seine Firmen Axon AS and Galileo AS alle seine Cavendish-Aktien - konkret geht es um 950.565 Stück - verkauft. Der Verkauf erfolgte zu einem Kurs von 11 NOK pro Aktie, wodurch Grjotheim und seine nahestehenden Unternehmen laut Pressemitteilung nun keine Anteile an Cavendish mehr halten. Es ist anzunehmen, dass bei dem Verkauf Optionen ausgeübt wurden, denn einen Kurs von 11 Norwegischen Kronen hatte die Cavendish-Aktie zuletzt im November 2024 erreicht. Aktuell steht sie deutlich tiefer.

"Infolge der Transaktion werden Lavrans Grjotheim und die anderen derzeitigen Vorstandsmitglieder, Sheri Shaghayegh Shamlou und Anders Gravir Imenes, mit Wirkung ab dem Zeitpunkt der Wahl eines neuen Vorstands durch die Hauptversammlung des Unternehmens aus dem Vorstand ausscheiden", heißt es in einer weiteren Pressemitteilung von Cavendish Hydrogen. Eine außerordentliche Hauptversammlung, die am 7. Februar 2025 abgehalten wird, soll über die Nachbesetzung entscheiden. Die genauen Vorschläge des Nominierungsausschusses sind aktuell noch nicht bekannt und sollen spätestens auf der Versammlung veröffentlicht werden.

NEL-CEO stellt sich hinter Cavendish

Die anstehenden Personalentscheidungen dürften für die Zukunft von Cavendish von zentraler Bedeutung sein. "Als NEL sein Betankungsgeschäft ausgegliedert und separat an die Börse gebracht hat, wurde das Unternehmen so aufgestellt, dass es sein langfristiges Potenzial maximieren kann. Um erfolgreich zu sein, ist ein hochkompetenter und engagierter Vorstand erforderlich", heißt es in der Pressemitteilung von NEL. "Wir beabsichtigen, für die Vorschläge des Nominierungsausschusses zu stimmen", wird außerdem NEL-CFO Kjell Christian Bjørnsen zitiert. "Wir haben eine lange gemeinsame Geschichte, und es ist für NEL strategisch wichtig, eine gute und partnerschaftliche Beziehung zu Cavendish und einigen seiner Kunden aufrechtzuerhalten", so Bjørnsen weiter.

So reagieren die Aktien von NEL ASA und Cavendish Hydrogen

Die NEL-Aktie beendete den Handel an der Börse an Oslo am Donnerstag um 3,33 Prozent tiefer bei 2,175 Norwegischen Kronen. Für die Cavendish Hydrogen-Aktie ging es am Donnerstag daneben um 0,56 Prozent nach unten auf 7,14 Norwegische Kronen.

Am Freitag zeigen sich die Papiere uneins. Für die NEL-Aktie geht es an der Börse Oslo laut EURONEXT zeitweise 3,45 Prozent auf 2,25 NOK hoch, während die Cavendish-Aktie 0,55 Prozent auf 7,101 NOK fällt.

