Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 93,95 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 93,95 EUR. Bei 94,65 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 93,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.381 Stück gehandelt.

Am 06.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,20 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 4,52 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,52 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 40,90 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,534 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 88,75 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 31.07.2024. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 227,69 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 207,51 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 07.11.2024 gerechnet. Nemetschek SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,57 EUR je Aktie.

