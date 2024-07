Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag behauptet

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 93,55 EUR.

Bei der Nemetschek SE-Aktie ließ sich um 11:46 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 93,55 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 94,05 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Nemetschek SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 93,00 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 93,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.888 Nemetschek SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 98,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.06.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,97 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,65 Prozent.

Nachdem Nemetschek SE seine Aktionäre 2023 mit 0,480 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,541 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 87,88 EUR.

Nemetschek SE veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,37 EUR gegenüber 0,31 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 223,95 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 204,63 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Nemetschek SE rechnen Experten am 24.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,63 EUR je Aktie belaufen.

