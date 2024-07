Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagvormittag mit Einbußen

Kurs der Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 93,50 EUR.

Um 09:04 Uhr fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 93,50 EUR ab. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 93,50 EUR. Bei 93,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.892 Nemetschek SE-Aktien.

Am 06.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 98,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Am 27.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,52 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 40,62 Prozent sinken.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,541 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 87,88 EUR aus.

Am 30.04.2024 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,31 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 223,95 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 204,63 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,63 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Verluste in Frankfurt: So performt der TecDAX am Nachmittag

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Optimismus in Frankfurt: TecDAX startet mit Gewinnen