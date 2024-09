Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,4 Prozent auf 91,15 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 91,15 EUR. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 90,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.206 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (98,20 EUR) erklomm das Papier am 06.06.2024. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 7,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,52 EUR am 27.09.2023. Abschläge von 39,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,534 EUR. Im Vorjahr erhielten Nemetschek SE-Aktionäre 0,480 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 88,75 EUR.

Nemetschek SE veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 227,69 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 207,51 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Nemetschek SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

