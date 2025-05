Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagvormittag nahe Nulllinie

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nemetschek SE zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 121,50 EUR bewegte sich die Nemetschek SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 121,50 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 121,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Nemetschek SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 121,30 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 121,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.520 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 3,29 Prozent wieder erreichen. Am 04.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,622 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 112,56 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 30.04.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,37 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 282,81 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 223,95 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 31.07.2025 gerechnet. Nemetschek SE dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,80 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

