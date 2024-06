Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 87,10 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 87,10 EUR. In der Spitze legte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 87,20 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 87,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 826 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 93,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 36,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,480 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,541 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 85,63 EUR angegeben.

Am 30.04.2024 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,31 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 223,95 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 204,63 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Nemetschek SE.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,63 EUR je Aktie belaufen.

