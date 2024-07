Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich Nemetschek SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 93,35 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 93,35 EUR. Bei 93,50 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 93,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 274 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 98,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Am 27.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 40,52 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,541 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,480 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 87,88 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 30.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Nemetschek SE 223,95 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 204,63 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2024 1,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

