Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gibt am Mittag ab

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 124,30 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die Nemetschek SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 124,30 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie bis auf 124,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 125,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.928 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 131,00 EUR erreichte der Titel am 10.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,39 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,10 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 35,56 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,616 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 114,22 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 30.04.2025. Das EPS belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,37 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 282,81 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 223,95 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2025 1,81 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 5 Jahren eingefahren

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Analysten sehen bei Nemetschek SE-Aktie Potenzial