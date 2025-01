Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 94,60 EUR.

Um 09:04 Uhr sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 94,60 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 94,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 93,80 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.553 Stück gehandelt.

Am 07.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 109,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 13,61 Prozent niedriger. Bei 73,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,530 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 102,33 EUR.

Am 07.11.2024 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,34 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 219,84 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 253,03 Mio. EUR ausgewiesen.

Am 25.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,51 EUR je Aktie.

