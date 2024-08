Nemetschek SE Aktie News: Anleger greifen bei Nemetschek SE am Dienstagvormittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 84,95 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 84,95 EUR zu. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 85,20 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 85,00 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 2.005 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 98,20 EUR erreichte der Titel am 06.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,60 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2023 bei 55,52 EUR. Abschläge von 34,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,480 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,534 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 88,75 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 31.07.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,28 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 227,69 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207,51 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,72 Prozent gesteigert.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,58 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

