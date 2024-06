Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verliert am Freitagmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 95,95 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Nemetschek SE-Aktie notierte um 11:44 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 95,95 EUR. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 95,70 EUR ein. Bei 97,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 14.317 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Bei 98,20 EUR markierte der Titel am 06.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,52 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,14 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,541 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,480 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 85,63 EUR angegeben.

Am 30.04.2024 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 223,95 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 204,63 Mio. EUR umgesetzt.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Nemetschek SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,64 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Zuschläge

Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone

XETRA-Handel: MDAX klettert am Nachmittag