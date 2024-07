Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagnachmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 93,90 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE befand sich um 15:50 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 93,90 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Nemetschek SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 92,60 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 92,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 43.932 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 98,20 EUR erreichte der Titel am 06.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 4,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2023 bei 55,52 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,541 EUR. Im Vorjahr erhielten Nemetschek SE-Aktionäre 0,480 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 87,88 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 30.04.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 223,95 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 204,63 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,63 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

