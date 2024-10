Nemetschek SE Aktie News: Anleger greifen bei Nemetschek SE am Mittwochvormittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 96,55 EUR zu. Die Nemetschek SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 96,70 EUR aus. Bei 95,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.441 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 98,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 1,71 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.10.2023 bei 60,68 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 37,15 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,526 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,480 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 91,50 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 31.07.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,28 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 227,69 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207,51 Mio. EUR in den Büchern standen.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2025 erwartet.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,55 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in der Verlustzone

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX nachmittags in der Verlustzone