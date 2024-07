Nemetschek SE Aktie News: Anleger schicken Nemetschek SE am Mittwochnachmittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 91,85 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:49 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 91,85 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie legte bis auf 92,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 91,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 18.103 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.06.2024 auf bis zu 98,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,480 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,535 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 87,88 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 30.04.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 204,63 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 223,95 Mio. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,63 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

