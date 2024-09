Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 88,10 EUR abwärts.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:02 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 88,10 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 88,10 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 962 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 06.06.2024 auf bis zu 98,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 10,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,52 EUR. Dieser Wert wurde am 27.09.2023 erreicht. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 58,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,480 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,534 EUR. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 88,75 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 227,69 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 207,51 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 23.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Nemetschek SE.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,57 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

